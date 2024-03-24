Bebeklerini satıyorlar. Ekonomik şartlar insanları bu hale getirdi. Bu nasıl vicdansızlık

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Maddi sıkıntı yaşayanların organlarını satmaya çabaladığı günümüzde ekonomik şartlar, artık aileleri doğmamış bebekleri yasadışı yollarla satmaya zorladı. Daha önce de “evlatlık bebek” siteleri üzerinden gayrimeşru ilişki sonrası yapılan bebek satışı, maddi sıkıntı çeken ailelerin tercih oldu.

Kırıkkale’de yaşayan bir anne, 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında “otomobil” satar gibi internet sitesinde ilana koydu ve pazarlık yaptı. Bebeğin kimliğinin ve doğum raporunun olmadığı belirtilirken anne, “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim” ifadeleriyle bebeğini satma nedeninin maddi problemler olduğunu ifade etti.

Başka bir anne ise 40 günlük bebeğini, ücret karşılığında güvendiği birine verebileceğini yazdı ve yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrasında belirtileceğini ifade etti.

ULTRASON FOTOĞRAFINI İLANA KOYDU

Antalya’da 23 yaşındaki bir anne, doğmasına 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL karşılığında internette satışa koydu. Kadın, söz konusu ilana bebeğin ultrasın fotoğraflarını ve yapılan sağlık kontrollerini de ekledi ve “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” notunu paylaştı.

Hamile kadın, doğum masraflarını da alıcının ödemesini istediğini vurgularken, birçok aile ilanların altına para karşılığı bebek satmanın vicdansızlık olduğunu, bebekleri bedel ödemeden evlat edinmeye hazır olduklarını yazdı ve telefon numaralarını bıraktı.

HASTANEDE İŞİ ÇÖZMÜŞLER

İzmir’de bir aile, bir üniversite öğrencisinden 45 bin TL karşılığında bebek aldığını iletirken bir başka aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi gösterdiklerini ve hastaneye kimliğini vererek bebeği üstlerine geçirdiklerini aktardı. Başka bir aile de iki yıl önce Güneydoğu’ya giderek iki aylık bir bebeği satın aldıklarını itiraf etti.