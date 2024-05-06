Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kaynak: İHA
Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü
İstanbul’u Avcılar ilçesinde otomobili ile seyir halinde gide iken kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Mehmet Çelik hayatını kaybetti.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Seyisoğlu Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, seyir halindeki 34 RD 8326 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Çelik (59) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Park halindeki bir araca çarpan adam, aracı sokak üzerinde durdururken, bir süre sonra Çelik araçtan çıkarak, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çelik, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Mehmet Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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