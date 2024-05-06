İsrail'in savaş kabinesi Refah'a saldırı kararı aldı. Hamas ateşkes dedi ama...

Hamas’ın Katar ve Mısır tarafından gönderilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini açıklamasından sonra İsrail Savaş Kabinesi, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı konuşmada ateşkes teklifinin İsrail'in taleplerinden "çok uzak" olduğunu belirtti. Ancak müzakereler için heyet gönderileceğini de ifade etti.

Netanyahu, Hamas'a esirlerin serbest bırakılması konusunda baskı yapılması amacıyla, ülkenin Savaş Kabinesi'nin Refah'taki saldırılara devam etmeyi kararlaştırdığını duyurdu.

İSRAİL REFAH’A SALDIRI DÜZENLİYOR

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah’ın doğusundaki Hamas hedeflerinin vurulduğu duyuruldu.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Hamas - İsrail savaşı kanlı bir savaşa dönüştü. İsrail’in Gazze şehrine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaklaşık 45 bin Filistinli hayatını kaybetti. Hamas,elinde bulundurduğu İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için İsrail'e taleplerini iletti. Ancak İsrail tarafından bu talepler karşılık bulmadı.

Hamas, son olarak Katar ve Mısır tarafından gönderilen Ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı açıklamada, Savaş Kabinesi'nin, Hamas'a esirler konusunda baskı yapılması amacıyla Refah'taki "operasyona" devam etme kararı aldığını açıkladı.