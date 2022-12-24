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Bebek'te balkonu çöken restoranda çalışmalar tamamlandı

İstanbul Beşiktaş'ta balkonunun çökmesi sonucu 4 kişinin yaralandığı deniz kenarındaki restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmaları sona erdi. Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 06:06
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Bebek'te balkonu çöken restoranda çalışmalar tamamlandı

Bebek'te balkonu çöken restoranda çalışmalar tamamlandı
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Bebek Arnavutköy Caddesi'nde yer alan 3 katlı restorandaki balkonun çökmesinin ardından iş yeri personeli temizlik çalışması yaptı.

Restoranda polis ve zabıta ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından caddede tek şeritten sağlanan trafik akışı normale döndü.

Fotoğraf: AA

TADİLAT ÇALIŞMASI SIRASINDA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, balkonu çöken restoranın ekim ayında el değiştirdiği, yeni sahiplerinin restoranda tadilat çalışması başlattığı belirlendi.

Belediye ekiplerince, tadilat sırasında yapıda iki kez aykırılık tespit edildiği ve restoranın mühürlendiği öğrenildi.

Tescilli olan yapıda, aykırılığın restoran yetkilileri tarafından giderileceği söylenmesine rağmen mührün bozularak aykırı uygulamaya devam edildiği kaydedildi.

4 KİŞİ YARALANMIŞTI

Bebek'teki restoranın zemin katındaki camekanlı bölümde yerlerinden sökülen tente direkleri balkonun denize çökmesine neden olmuş, yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. (AA)

Fotoğraf: AA

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