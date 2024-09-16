Bebinca Şanghay’ı vurdu: 1949'dan beri en şiddetli tayfun

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Bebinca Şanghay’ı vurdu: 1949'dan beri en şiddetli tayfun

Çin’in en büyük şehri Şanghay, 1949'dan bu yana gördüğü en şiddetli tayfun olan Bebinca'nın etkilerini gün boyu yaşadı. Caddeler su altında kalırken, elektrik kesintileri ve iptaller yaşandı. Tayfun nedeniyle 414 bin kişi tahliye edildi, can kaybı yaşanmazken bir kişi yaralandı.

Şanghay, 1949’daki Gloria Tayfunu’ndan bu yana yaşanan en şiddetli tayfun olan Bebinca Tayfunu’nun etkilerini gün boyunca hissetti.

bebinca-sanghayi-vurdu-1949dan-beri-en-siddetli-tayfun-yenicag-1.jpg

Tayfun, sabah saatlerinde Çin kıyılarına ulaştığında, Şanghay’ın caddeleri su altında kaldı, uçak, tren ve feribot seferleri iptal edildi ve birçok evde elektrik kesintileri yaşandı.

bebinca-sanghayi-vurdu-1949dan-beri-en-siddetli-tayfun-yenicag-2.jpg

Son 75 yılda şehri etkileyen en güçlü tayfunun neden olduğu olaylarda şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bir kişi yaralandı. Şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming Adası’nda, bir yaşlı adamın ağacın devrilmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

bebinca-sanghayi-vurdu-1949dan-beri-en-siddetli-tayfun-yenicag-3.jpg

Saatteki hızı 151 kilometreyi bulan tayfun, 380’den fazla hanenin elektriğini kesti ve 324 hektarlık tarım alanına zarar verdi.

bebinca-sanghayi-vurdu-1949dan-beri-en-siddetli-tayfun-yenicag-4.jpg

Tayfun öncesinde 414 bin kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi. Şehirdeki iki havalimanında seferler durduruldu, 1400’den fazla uçak, 600’den fazla tren ve 34 feribot seferi iptal edildi.

bebinca-sanghayi-vurdu-1949dan-beri-en-siddetli-tayfun-yenicag-5.jpg

Bebinca Tayfunu, öğle saatlerinden itibaren şiddetini kaybederek Şanghay’ın çevresindeki Ciangsu, Cıciang ve Anhui eyaletlerinin iç kesimlerine doğru ilerlemeye başladı.

Tayfunun, Çin’de çarşamba gününe kadar sürecek Güz Ortası Festivali tatili boyunca büyük miktarda yağış getirmesi bekleniyor.

Son Haberler
Covid'in yeni varyantı dünyaya yayılıyor. Eski halinden daha ölümcül
Covid'in yeni varyantı dünyaya yayılıyor. Eski halinden daha ölümcül
İstanbul-Edirne Otoyolu'nda yangın
İstanbul-Edirne Otoyolu'nda yangın
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor
Diyarbakır'da 17 yaşındaki Beyza’dan iki gündür haber alınamıyor
Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri Tekirdağ’da anıldı
Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitleri anıldı
Bakanlıktan ‘Sahte işlemler’ uyarısı: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü isimleri kullanılıyor
Bakanlıktan ‘Sahte işlemler’ uyarısı!