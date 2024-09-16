Bebinca Şanghay’ı vurdu: 1949'dan beri en şiddetli tayfun

Şanghay, 1949’daki Gloria Tayfunu’ndan bu yana yaşanan en şiddetli tayfun olan Bebinca Tayfunu’nun etkilerini gün boyunca hissetti.

Tayfun, sabah saatlerinde Çin kıyılarına ulaştığında, Şanghay’ın caddeleri su altında kaldı, uçak, tren ve feribot seferleri iptal edildi ve birçok evde elektrik kesintileri yaşandı.

Son 75 yılda şehri etkileyen en güçlü tayfunun neden olduğu olaylarda şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, bir kişi yaralandı. Şehir merkezinin kuzeyindeki Çongming Adası’nda, bir yaşlı adamın ağacın devrilmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

Saatteki hızı 151 kilometreyi bulan tayfun, 380’den fazla hanenin elektriğini kesti ve 324 hektarlık tarım alanına zarar verdi.

Tayfun öncesinde 414 bin kişi, güvenli bölgelere tahliye edildi. Şehirdeki iki havalimanında seferler durduruldu, 1400’den fazla uçak, 600’den fazla tren ve 34 feribot seferi iptal edildi.

Bebinca Tayfunu, öğle saatlerinden itibaren şiddetini kaybederek Şanghay’ın çevresindeki Ciangsu, Cıciang ve Anhui eyaletlerinin iç kesimlerine doğru ilerlemeye başladı.

Tayfunun, Çin’de çarşamba gününe kadar sürecek Güz Ortası Festivali tatili boyunca büyük miktarda yağış getirmesi bekleniyor.