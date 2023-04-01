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Beçin Antik Kenti’ndeki çalışmalar sürüyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Beçin Antik Kenti’nde süren kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 13:48
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Beçin Antik Kenti’ndeki çalışmalar sürüyor

Beçin Antik Kenti’ndeki çalışmalar sürüyor
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AA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Beçin Kalesi ve Ören yerinde Muğla Valiliğinin desteğiyle devam eden çalışmaları inceledi.

Beçin Antik Kenti'nin Muğla'nın önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olduğunu aktaran Tavlı, kentte kazı çalışmalarının 12 ay boyunca yürütüldüğünü belirtti.

Beçin Kalesi'nin Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini sunduğunu anlatan Tavlı, "Menteşe Beyliğine başkentlik yapmış Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden olan Beçin'de günümüze kadar ulaşmış pek çok önemli eser bulunuyor." dedi.

Tavlı, yürütülen çalışmalarla antik kente gelen ziyaretçi sayısında da her yıl artış yaşandığına dikkati çekti.

Öte yandan antik kentte bulunan ve Menteşe Beyliğinin önemli yapılarından Ahmed Gazi Medresesi de restore edilerek Taş Eserler Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

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