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İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak

BEDAŞ bugün elektrik kesintisi olacak İstanbul'daki ilçeleri açıkladı. Elektrik kesintisinin hangi saatler arasında olacağı da belirtildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:06
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BEDAŞ saat vererek açıkladı. Elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak

İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
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15 Aralık Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri öğrenlebiliyor.

İŞTE KESİNTİNİN OLACAĞI İLÇELER VE SAATLERİ

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