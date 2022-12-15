İstanbul'da bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak

15 Aralık Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri öğrenlebiliyor.
İŞTE KESİNTİNİN OLACAĞI İLÇELER VE SAATLERİ
15 Aralık Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri öğrenlebiliyor.
İŞTE KESİNTİNİN OLACAĞI İLÇELER VE SAATLERİ
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