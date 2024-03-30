Bedava olduğunu duyan koştu. Türkiye’nin durumunu anlatan izdiham

Türkiye’de ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor. Ay sonunu getiremeyen vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Emekli gün sonunu getirmek için adeta savaşıyor.
Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar su gibi eriyip gidiyor.
Şanlıurfa’da da Ramazan ayı dolayısıyla dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine tişört yardımı yapıldı.
Dedeosman Mahallesi’nde kamyonetten dağıtılan tişörtler izdihama yol açtı.
Tişört almak isteyenler mahaleye akın ederken ezilme tehlikeleri yaşandı.
Yardımın adı açıklanmayan bir hayırsever tarafından yapıldığı öğrenildi.
Kısa süreli tartışmadan sonra gruplar ayrıldı.