Bedava sirke baldan tatlı olur atasözünün anlamı nedir?

Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü, bedava olarak elde edilen, para verilmeden alınan şeylerin insanın hoşuna gittiği anlamına gelmektedir.

Bedava sirke baldan tatlıdır atasözünün anlamı genel olarak, Bir nesne ya da bir yiyecek bedava olarak, emek verilmeden elde ediliyorsa, bu durum insana haz vermektedir. Sirke acı olmasına rağmen bedavaysa ve bal tatlı olmasına rağmen paralıysa, bazı insanlar bedava olduğu için acı olan sirkeyi seçebilirler. Bu durumun alışkanlık haline gelmesi kötüdür. Bu tip insanlar toplum içinde bedavacı olarak bilinirler.

BEDAVA SİRKE BALDAN TATLI OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI NASILDIR?

Bedava sirke baldan tatlıdır diye iki kilometre yol gidip dalından üzüm toplamış.