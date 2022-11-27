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İspanyol futbolculara uyarı. "Bedeli çok ağır olur"

İspanya teknik direktörü Luis Enrique İspanya-Almanya maçı öncesi futbolcularını uyardı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:26
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"Bedeli çok ağır olur" İspanya teknik direktörü Luis Enrique'den İspanyol futbolculara uyarı

İspanyol futbolculara uyarı. ''Bedeli çok ağır olur''
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Dünya Kupası'nda gözler bugünün en önemli maçı İspanya-Almanya  karşılaşmasına çevrilirken, İspanya Teknik Direktör Luis Enrique oyuncularını uyardı ve "Bu maça kayıtsızlığın utanç 

Enrique basına "7-0'lık Kosta Rika zaferini tüm normalliğiyle yönetmeye çalıştık. Soyunma odamızda ses yankılanıyordu ve bu güven veriyor.

Ancak çok fazla güvenmememiz gerekiyor. Kendimize aşırı güvenirsek bizi her an vuracak bir rakiple oynayacağız" dedi.

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