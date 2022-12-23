23 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bedelli askerliğe zam haberine tepkiler dinmiyor: İfadeler gerçekleri yansıtmıyor

Bedelli askerliğe zam haberine tepkiler dinmiyor: İfadeler gerçekleri yansıtmıyor

Bedelli askerlik başvurularında yıllık bazda düşüş yaşanırken yığılma olduğunun belirtilmesine mağdurlar tepki gösterdi. Devlete 1 milyar TL’den fazla yük olan bedellilerin kışlaya alınması şartının ve ücretin tekrar değerlendirilmesini talep edildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:04
Takip Et

Bedelli askerliğe zam haberine tepkiler dinmiyor: İfadeler gerçekleri yansıtmıyor

Bedelli askerliğe zam haberine tepkiler dinmiyor: İfadeler gerçekleri yansıtmıyor
+
Aa
-

YENİÇAĞ- TOLGA ŞAHİN/ÖZEL HABER

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili Habertürk yazarı Bülent Aydemir’e bedelli askerlik mağdurlarından tepki geldi.

Aydemir bugün kaleme aldığı yazısında, asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik artışın memur maaşlarına uygulanması durumunda bedelli askerlik ücretinin 150 bin TL’yi bulacağını yazdı. Aydemir ayrıca bedelli askerlik başvuru yoğunluğu nedeniyle bedelli askerlik yapacakların kura ile belirleneceğini de yazdı.

MEMUR ZAMMINA GÖRE HESAPLANMAKTA
Aydemir’in yazısına tepki gösteren bedelli askerlik mağdurları, “Bedelli askerlik ücretlerine memur maaşı oranında zam yapıldığı doğru. Ancak memur zammı enflasyon farkına göre yapılmakta. Şu an enflasyon farkına baktığımızda ise yüzde 14 olduğu görülüyor. Hesapladığımızda bedelli askerliğin yeni yılda 91 bin TL’ye yükseleceği görülmekte. Zaten 80 bin TL’yi bile ödeyemeyen bizler 150 bin TL’yi nasıl ödeyeceğiz” dedi.

MADEM BAŞVURU FAZLA KALDIRIN KIŞLA ŞARTINI
Mağdurlar ayrıca Aydemir’in yazısında belirttiği başvuru sayılarındaki yığılma nedeniyle bedelli askerliğin kura ile belirleneceğine yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Resmi rakamlara bakıldığında bedelli başvurularının düştüğüne dikkat çeken mağdurlar, “2011’den bu yana baktığımızda bedelli başvurularında gözle görülür bir düşüş olduğu görülmekte. Diğer taraftan bedelli ücretindeki artışında 2021 yılına kadar makul düzeylerde olduğu görülüyor. Madem bedelli askerlik başvurularında yoğunluk var. Bizim talebimiz olan kışlasız askerlik tekrar gözden geçirilmelidir. Çünkü bedelli askerlerin orduya alınması devlete 1 milyar TL’den fazla yük olmakta” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
1
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Spor yapmadan zayıflamak isteyenlere çözüm. Osmanlıdan günümüze ulaşan şifa iksiri
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
2
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Zafer Arapkirli asgari ücretteki büyük oyunu ortaya çıkardı. TÜRK-İŞ'i ensesinden yakaladı
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
3
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Saray'da fırtınalar koparacak anket. Cumhur İttifakı'na üç büyük şehirden kara haber
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
4
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Seferovicli Keçiörengücü'nü Gomis böyle yıktı
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
5
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿Nusret'in başı FIFA ile dertte. Soruşturma açılacak
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
6
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿AKP Sözcüsü Ömer Çelik EYT'nin ne zaman Meclis'e gönderileceğini açıkladı
﻿Benzine zam
7
﻿Benzine zam
﻿Benzine zam
﻿Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme! 1 Ocak'ta başlıyor
﻿Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme! 1 Ocak'ta başlıyor
﻿Berber, kuaför ve güzellik salonları için yeni düzenleme! 1 Ocak'ta başlıyor
﻿Dev pandalar 20 yıl sonra Çin’e dönüyor
﻿Dev pandalar 20 yıl sonra Çin’e dönüyor
﻿Dev pandalar 20 yıl sonra Çin’e dönüyor
﻿İstanbul'dan yapılan uçuşlarla 2,7 milyon tonu aşkın yük taşındı
﻿İstanbul'dan yapılan uçuşlarla 2,7 milyon tonu aşkın yük taşındı
﻿İstanbul'dan yapılan uçuşlarla 2,7 milyon tonu aşkın yük taşındı
﻿Diyarbakır merkezli 9 ilde terör operasyonu! DBP Gaziantep İl Başkanı da gözaltında
﻿Diyarbakır merkezli 9 ilde terör operasyonu! DBP Gaziantep İl Başkanı da gözaltında
﻿Diyarbakır merkezli 9 ilde terör operasyonu! DBP Gaziantep İl Başkanı da gözaltında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.