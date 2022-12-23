Bedelli askerliğe zam haberine tepkiler dinmiyor: İfadeler gerçekleri yansıtmıyor

YENİÇAĞ- TOLGA ŞAHİN/ÖZEL HABER

Bedelli askerlik ücretiyle ilgili Habertürk yazarı Bülent Aydemir’e bedelli askerlik mağdurlarından tepki geldi.

Aydemir bugün kaleme aldığı yazısında, asgari ücrete yapılan yüzde 55’lik artışın memur maaşlarına uygulanması durumunda bedelli askerlik ücretinin 150 bin TL’yi bulacağını yazdı. Aydemir ayrıca bedelli askerlik başvuru yoğunluğu nedeniyle bedelli askerlik yapacakların kura ile belirleneceğini de yazdı.

MEMUR ZAMMINA GÖRE HESAPLANMAKTA

Aydemir’in yazısına tepki gösteren bedelli askerlik mağdurları, “Bedelli askerlik ücretlerine memur maaşı oranında zam yapıldığı doğru. Ancak memur zammı enflasyon farkına göre yapılmakta. Şu an enflasyon farkına baktığımızda ise yüzde 14 olduğu görülüyor. Hesapladığımızda bedelli askerliğin yeni yılda 91 bin TL’ye yükseleceği görülmekte. Zaten 80 bin TL’yi bile ödeyemeyen bizler 150 bin TL’yi nasıl ödeyeceğiz” dedi.

MADEM BAŞVURU FAZLA KALDIRIN KIŞLA ŞARTINI

Mağdurlar ayrıca Aydemir’in yazısında belirttiği başvuru sayılarındaki yığılma nedeniyle bedelli askerliğin kura ile belirleneceğine yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Resmi rakamlara bakıldığında bedelli başvurularının düştüğüne dikkat çeken mağdurlar, “2011’den bu yana baktığımızda bedelli başvurularında gözle görülür bir düşüş olduğu görülmekte. Diğer taraftan bedelli ücretindeki artışında 2021 yılına kadar makul düzeylerde olduğu görülüyor. Madem bedelli askerlik başvurularında yoğunluk var. Bizim talebimiz olan kışlasız askerlik tekrar gözden geçirilmelidir. Çünkü bedelli askerlerin orduya alınması devlete 1 milyar TL’den fazla yük olmakta” dedi.