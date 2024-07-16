Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapmak isteyenler için son tarih uyarısında bulundu. 1 Temmuz'dan itibaren bedelli askerlik ücretlerine zam geleceği belirtilirken, zamsız başvuru için son tarih 28 Haziran olarak açıklandı. Peki, kimler bedelli askerlik başvurusunda bulunabilir? 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, askerlik çağına gelmiş olan yükümlüler, yaş sınırı olmaksızın bedelli askerlik başvurusu yapabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİNDE TAKSİT YAPILIR MI?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bedelli askerlik hizmeti için belirlenen ücretler peşin olarak tahsil edilmektedir. Bedelli askerlik ödemelerinde taksit imkanı sunulmamaktadır. Bu nedenle, bedelli askerlik yapmak isteyenlerin belirlenen tutarı tek seferde ödemeleri gerekmektedir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler için, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı bulunmayanlar, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar ise başvurularını yalnızca askerlik şubelerinden yapabilirler. Başvurular, kişilerin kendileri, eşleri, birinci veya ikinci derece yakınları, vekilleri ya da vasileri tarafından yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yapılabilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR? BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru koşullarını karşılayan bireyler, ödemelerini peşin olarak gerçekleştirebilirler. Bu ödemeler, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan edilerek yapılabilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Temmuz'da bedelli askerlik ücretine zam yapılacağını duyurdu. Mevcut bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak açıklandı. Bu artışın, askerlik hizmeti için ödenecek tutarı etkileyeceği belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİKTE ZAMSIZ FİYATTAN YARARLANMAK İÇİN NE ZAMANA KADAR BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti için belirlenen mevcut bedelin 182.609,04 TL olduğunu açıkladı. Bu hizmetten yararlanmak isteyen yükümlülerin, başvuru ve ödeme işlemlerini 28 Haziran 2024 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, belirtilen tarihe kadar işlemlerini tamamlamayanların bedelli askerlikten faydalanamayacağı vurgulandı.