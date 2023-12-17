Bedelli askerlik mağdurlarını üzecek haber. Bakan Güler açıkladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara’da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Güler toplantıda Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Bedelli askerlik isteyenlerin taleplerini dikkate alıp ona göre düzenleme yapmıştık. Şimdi neredeyse evlerinde askerlik yapmak istiyorlar. Bir de onlara para gönderelim. Böyle şey olur mu?” ifadelerini kullandı.

Sayıları 500 bini aşan bedelli askerlik mağduru, cezaların silinmesi, kışlasız askerlik gibi taleplerde bulunurken bedelli askerlerin kışlaya alınmasının devlete maliyetinin 1 milyar TL’den fazla olduğunu belirtiyordu.

AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, son olarak mağdurların sesini sık sık duyuran Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e yaptığı açıklamada, “Kışla şartı yerine AFAD eğitimi” teklifinin komisyonda güzel karşılandığını belirtmiş, mağdurların beklentisi artmıştı.