Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlik tutarının, daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiği belirtildi.

Bedelli askerlik ücreti ve miktar konusundaki belirsizliğin ortadan kaldırıldığını belirten Aktürk yeni ücreti şu ifadelerle duyurdu:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlanmış ve bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur.

8 Ocak 2024'ten itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

OPERASYON BÖLGELERINDE AKILLI VE KAMERALI TELEFON YASAK

Ayrıca operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alınacağını belirten Aktürk, bu tedbirlere ilişkin gelen soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlandı.

Operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmiştir.

İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."