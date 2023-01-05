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Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Resmi açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 Ocak-Temmuz döneminde bedelli askerliğin 93 bin 258,44 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 15:37
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Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Resmi açıklama geldi

Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Resmi açıklama geldi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93.258,44 lira olarak belirlendi.

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Tekin Ertürk
5.01.2023 16:02
Allah nedense zenginlere şehitlik nasip etmiyor. Askerlik vatan ve namus borcudur, herkes için eşit olmalıdır.  
 
Hasan Kargı
5.01.2023 15:44
93 bin TL.nedir ya,çerez parası,gariban vatandaşın çocugu doğuda sürünürken,zengin çocuğu 93 bin TL.ye bu işten siyrilacak,var mı böyle yağma,şunu 500 bine çıkarın ki gariban çocuğu gibi canı yansın.  
 
DOĞRUSU
5.01.2023 15:43
Parası olan BEDELİNİ ...olmayanda BEDEL öder..  
 
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