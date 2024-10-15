Bedelli askerlik ücretine zam geliyor!

TÜİK'in aralık enflasyonu yeni yılda 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte harç, trafik cezaları, kayıt ücretleri gibi birçok kalemde zam gelmesi bekleniyor.

Enflasyon oranı seviyesi ve memur maaş katsayısının etkili olduğu bedelli askerlik ücretine yine zam gelecek. Art arda gelen büyük zamlarla birlikte 2024 yılında 217 bin lirayı aşan bedelli askerlik ücretine yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu oldu.

Uzmanlar her yıl güncellenen bedelli askerlik​ ücretlerinin, enflasyon oranının yüksek devam etmesi halinde büyük oranda zam​ gelebileceğini ifade etti.

UZMANLAR RAKAMI AÇIKLADI

Temmuz 2024 döneminde yüzde 19,31’lik memur zammı ile 182.609 liradan 217 bin 871 liraya yükselen bedelli askerliğin ücreti 2025’te zamlanacak.

6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre yüzde 11,33 seviyelerinde olması öngörülüyor. 2024 yılında 217 bin TL’yi aşan bedelli askerlik ücretinin 2025’in ilk yarısı için 25 bin TL kadar artacağı değerlendiriliyor. 2025 bedelli askerlik ücretine 25 bin TL zam gelmesi halinde yeni rakam 242 bin 555 TL’ye çıkacak.