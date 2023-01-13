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  • Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu. Memura zam yüzde 30’a çıkınca bedelliye de zam geldi

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu. Memura zam yüzde 30’a çıkınca bedelliye de zam geldi

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılmasıyla bedelli ücretine de zam geldi. Yeni ücret Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:40
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Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu. Memura zam yüzde 30’a çıkınca bedelliye de zam geldi

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu. Memura zam yüzde 30’a çıkınca bedelliye de zam geldi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.-

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

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ANZAVUR
13.01.2023 14:53
az bile bedelli için..  
 
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