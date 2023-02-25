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Milli güreşçi Bediha Gün Mısır'da gümüş kazandı

Mısır'daki İbrahim Mustafa Turnuvası'nda milli güreşçi Bediha Gün'den gümüş madalya.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 21:11
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Bediha Gün gümüşte kaldı

Milli güreşçi Bediha Gün Mısır'da gümüş kazandı
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Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Bediha Gün, finalde ABD'li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

Organizasyona çeyrek finalden başlayan ay-yıldızlı sporcu, Hint rakibi Sushma Shokeen'i hükmen mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Kazakistan'dan Marina Sedneva'yı 4-0 yenen Bediha Gün, finalde ABD'li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester'e 9-0 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

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