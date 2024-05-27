Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi Bedir Seferoğlu, 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

İstanbul'un 1947 doğumlu olan gazeteci Seferoğlu, eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ve Genelkurmay Başkanlığı Milli Güvenlik Akademisi'nde tamamladı.

1970 yılında Hürriyet Gazetesi'nde gazetecilik kariyerine başlayan Seferoğlu, daha sonra Milliyet Gazetesi ve Kanal D'de savaş muhabiri olarak görev aldı.

Mesleki başarılarıyla dikkat çeken Seferoğlu, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.