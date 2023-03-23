23 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı

Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacı grubun yürüttüğü araştırma, Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven’ın saç tellerinden elde edilen DNA analizleri, ünlü bestecinin karaciğer hastalığına yatkınlığı olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığını ortaya koydu.

Galeri Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 14:32
Takip Et
1/3
Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı

1- Alman piyanist ve besteci Ludwig van Beethoven’ın hayranlarının hatıra olarak sakladığı 8 tutam saç üzerinden yürütülen DNA çalışmaları, 1770 yılında Almanya’da dünyaya gelen ünlü bestecinin ölümüne ilişkin yeni verileri ortaya koydu.Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacı grubun, saç tutamından elde ettiği genomik veriler sonucunda siroz hastalığından öldüğü bilinen piyanistin genetik olarak karaciğer hastalığına yatkın olduğu ve ölümünden aylar önce Hepatit B’ye yakalandığı ortaya çıktı.

2/3
Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı

2- Araştırmayı kaleme alan grubun başyazarı Tristan Begg, ünlü bestecinin çok fazla alkol tüketmesiyle birlikte genetik faktörlerin karaciğer rahatsızlığını tetiklemiş olabileceğini ifade etti.Ayrıca açıklamada, elde edilen genomik verilerle Beethoven’ın sindirim sistemi sorunları yaşadığı belirlendi. Klasik müziğin en önemli isimlerinden olan Beethoven’ın yaşadığı sindirim sorunlarının da çölyak hastalığı veya laktoz hassasiyetinden kaynaklanmadığı belirtildi.

3/3
Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı

3- İŞİTME KAYBININ NEDENİ BELİRLENEMEDİYapılan araştırmada, 20li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818’e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven’ın işitme kaybının kesin nedenini belirlenemedi.Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Johannes Krause, yapılan incelemeye ilişkin açıklamasında Beethoven’ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz” dedi.Beethoven, 1827 yılında Viyana’da hayatını kaybetti. (AA)

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
1
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Hangi aday kaç imza topladı
2
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
3
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Artık dünya devinin. Ünlü Türk gıda şirketi Amerikalılara satıldı
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
4
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
5
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Kahramanmaraş’ta ‘ABB tarafından kurulan çadırlar söküldü’ iddiası. Erdoğan’ın ziyareti öncesi
﻿Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme
6
﻿Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme
﻿Berat Albayrak'tan AKP'ye rest. Kulisleri darmaduman eden gelişme
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
7
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Fed Başkanı Powell: Bu yıl faiz indirimi öngörülmüyor
﻿Teknoloji devinde güvenlik açığı tespit edildi
﻿Teknoloji devinde güvenlik açığı tespit edildi
﻿Teknoloji devinde güvenlik açığı tespit edildi
﻿Belçika Futbol Federasyonu CEO'su maaşını izinsiz artırdığı için kovuldu
﻿Belçika Futbol Federasyonu CEO'su maaşını izinsiz artırdığı için kovuldu
﻿Belçika Futbol Federasyonu CEO'su maaşını izinsiz artırdığı için kovuldu
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker hastaları oruç tutabilir mi?
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker hastaları oruç tutabilir mi?
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker hastaları oruç tutabilir mi?
﻿2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
﻿2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
﻿2023-MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı belli oldu: Bu 3 miktardan biri olacak
﻿Pusu kurulup öldürülen tesisatçının cinayet şüphelileri 2 yıl sonra yakalandı
﻿Pusu kurulup öldürülen tesisatçının cinayet şüphelileri 2 yıl sonra yakalandı
﻿Pusu kurulup öldürülen tesisatçının cinayet şüphelileri 2 yıl sonra yakalandı
﻿'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi
﻿'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi
﻿'Arka Sokaklar hayranı' alkollü sürücü polisi canından bezdirdi
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Meteoroloji'den flaş uyarı. Sağanak bu illeri vuracak
﻿Trafik cezaları siliniyor. Son başvuru tarihi açıklandı
﻿Trafik cezaları siliniyor. Son başvuru tarihi açıklandı
﻿Trafik cezaları siliniyor. Son başvuru tarihi açıklandı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿47 yıllık traktöre otoyol cezası geldi
﻿47 yıllık traktöre otoyol cezası geldi
﻿47 yıllık traktöre otoyol cezası geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.