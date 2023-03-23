﻿Beethoven’ın ölüm nedeni ortaya çıktı

3- İŞİTME KAYBININ NEDENİ BELİRLENEMEDİYapılan araştırmada, 20li yaşlarının ortalarında işitme kaybı yaşamaya başlayan ve 1818’e kadar da duyma kabiliyetini tamamen kaybeden Beethoven’ın işitme kaybının kesin nedenini belirlenemedi.Almanya’daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nden Johannes Krause, yapılan incelemeye ilişkin açıklamasında Beethoven’ın ölüm nedenini kesin olarak söylemenin imkansız olduğunu ifade ederek, “Ancak şu aşamada, ciddi derecede kalıtsal risklerin bulunduğunu ve Hepatit B olduğunu doğrulayabiliriz” dedi.Beethoven, 1827 yılında Viyana’da hayatını kaybetti. (AA)