beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak

Son günlerde Süper Lig yayın hakları ihale sürecinde karşı karşıya gelen Saran Grup ve beIN Sports arasında flaş bir gelişme yaşandı.
Yıllar önce kazandığı Şampiyonlar Ligi yayın haklarını beIN Sports’a devreden Saran Grup para alamadığı gerekçesiyle Katar merkezli yayıncı kuruluşu dava etmişti.
Yıllar süren dava sürecinin ardından mahkeme yakın zamanda nihai kararını verdi.
BeIN Sports’un sözleşme şartlarına uymadığına karar veren mahkeme Saran Grup’a 600 milyon TL tazminat ödenmesine karar verdi.
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