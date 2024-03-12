beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak

Kaynak: 343 Digital
beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak
Yayın hakları konusunda anlaşmazlığa düşen beIN Sports ve Saran Grup arasındaki davada mahkeme kararını verdi.

Son günlerde Süper Lig yayın hakları ihale sürecinde karşı karşıya gelen Saran Grup ve beIN Sports arasında flaş bir gelişme yaşandı.

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Yıllar önce kazandığı Şampiyonlar Ligi yayın haklarını beIN Sports’a devreden Saran Grup para alamadığı gerekçesiyle Katar merkezli yayıncı kuruluşu dava etmişti.

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Yıllar süren dava sürecinin ardından mahkeme yakın zamanda nihai kararını verdi.

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BeIN Sports’un sözleşme şartlarına uymadığına karar veren mahkeme Saran Grup’a 600 milyon TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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