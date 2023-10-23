Bein Sports'tan Fenerbahçe'nin iptal edilen penaltısı yorumu: Net yanlış

Editör: Ufuk Cingöz

İŞTE TRIO YORUMCULARININ KARARI:

Deniz Çoban: "Tartışmasız penaltı. Oyuncu tutmuş, Dzeko'yu. Ofsayt nerede? Tadic topa vuruyor ve top kaleye gidiyor. Demek ki Tadic'in ortası direkt kaleye gitseydi bu golü iptal edeceklerdi."

Bahattin Duran: "Yardımcı hakem bu pozisyona ofsayt bayrağı kaldıramaz. Ofsayt pozisyonundaki oyuncu topla oynamalı veya bulunduğu pozisyondan bir avantaj elde etmeli. Top için rakibiyle mücadeleye de girmiyor. Burak Bekaroğlu, Dzeko'yu tutup indiriyor. Arkadaşlar top nerede? Bu top oyuncunun sırtına çarpıp kaleciye girseydi, VAR'daki arkadaşlar yine ofsayt çizgisi çekecek miydi? O ayrı, bu ayrı yok. Hocam nasıl ofsaytla başlatabilirsiniz bunu?"

Bülent Yıldırım: "Burada ofsayt tartışmasının masaya gelebilmesi için bir kere Dzeko tarafından oynanması ya da buradaki iki oyuncunun top için mücadeleye girmesi gerekiyor. Top sektikten sonra kaleciye doğru gidiyor. Dzeko'nun omzu önde evet ama ofsayt için gerekli kuralları karşılamıyor bu pozisyon. Top iki oyuncunun olduğu bölgeye gitseydi; 'faul mü önce ofsayt mı' tartışmasını yapabilirdik. O bile yok burada. Garantili bir şekilde bu pozisyon penaltı ve sarı kart."