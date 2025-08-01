Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Bursa İnegöl’de gece devriyesi yapan bekçiler, bir şahsı durdurdu. Bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde yaptıkları aramada kemer görünümlü kılıfın içerisinde döner bıçağı buldu. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şahıs gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece devriyesi yapan mahalle ve çarşı bekçileri, şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı durdurdu. Yapılan üst aramasında kemer görünümlü kılıf içinde gizlenmiş 60 santim uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında İnegöl ilçe merkezindeki kent meydanında meydana geldi. "Gece kartalları" olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu Muhammed K.'nin (18) üzerini arayan ekipler, belinde kemer gibi duran bir kılıfı fark etti.

Kemer kılıf açıldığında içinden tam 60 santim uzunluğunda döner bıçağı çıkması ekipleri bile şaşırttı. Döner bıçağına el konulan şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

Bekçilerin gözünden kaçmadı! 60 santim uzunluğunda

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