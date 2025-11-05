Geçtiğimiz aylarda bir süredir hastanede tedavi gören Bozdağ, taburcu olmasının bugün TBMM Genel Kurulu'na gelerek birleşimi yönetti.

Bekir Bozdağ TBMM'ye geri döndü: Son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim : 1

Bozdağ, tedavi süreci öncesinde son olarak 3 Eylül tarihinde AKP Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ile Rukiye Toy ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'le Sivas’ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunmuştu.

Bekir Bozdağ TBMM'ye geri döndü: Son hali sosyal medyada gündem oldu - Resim : 2

Bekir Bozdağ’ın geçirdiği zorlu tedavi sürecinin etkisiyle oldukça zayıflamış olduğu fark edildi. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Henüz Bozdağ'ın hastalığının ne olduğuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.