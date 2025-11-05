Geçtiğimiz aylarda bir süredir hastanede tedavi gören Bozdağ, taburcu olmasının bugün TBMM Genel Kurulu'na gelerek birleşimi yönetti.

Bozdağ, tedavi süreci öncesinde son olarak 3 Eylül tarihinde AKP Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ile Rukiye Toy ve MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'le Sivas’ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunmuştu.

Bekir Bozdağ’ın geçirdiği zorlu tedavi sürecinin etkisiyle oldukça zayıflamış olduğu fark edildi. Görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Henüz Bozdağ'ın hastalığının ne olduğuna ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.