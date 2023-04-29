Bekir Bozdağ’dan ‘pes’ dedirten savunma. Seçim akşamı için tepki çeken sözler söylemişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözünü ‘pes’ dedirten bir şekilde savundu. Bozdağ, kimseyi kutuplaştırmadıklarını iddia etti.

Bekir Bozdağ’dan ‘pes’ dedirten savunma. Seçim akşamı için tepki çeken sözler söylemişti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim akşamı için yaptığı "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup rabbine hamdedenler olacak" şeklindeki açıklamasına gelen tepkilere "Bunda anormal olan yanlış olan ne var? Biz doğru bir tespiti yapmışız. Çok net söylüyorum, biz ayrıştırma kutuplaştırma dilini hiçbir yerde kullanmıyoruz. Birleştiren bir dil kullanıyoruz" diye yanıt verdi.

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte bir seçim etkinliği sırasında söylediği, "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözlerine açıklık getirdi.

Haber Global'de konuk olduğu programda konuşan Bakan Bozdağ, büyük tepkiye yol açan sözlerini savunmaya devam edip şu ifadeleri kullandı: "Bu tepkiler istismar tepkileri. Bizim söylediğimizde ne var? Sosyal medyada bir sürü insan nasıl kutlayacağına dair videolar var, haberler var.

En son İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi 14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse eğer, Washington'dan Berlin'e kadar şampanyayla kutlama yapılacağına dair açıklama yaptı. Ben de bu açıklamalar üzerine vatandaşlarımıza değerlendirmemi yapıyorum.

O gün çıkan sonuçlar üzerine 'ülkemizde bazıları böyle kutlacak bazıları da böyle kutlayacak' diyorum. Bunda anormal olan yanlış olan ne var? Biz doğru bir tespiti yapmışız. Ama siyaseten onlar bunu istismar ediyor. 'Bak ayrıştıyor, bak kutuplaştırıyor...' Çok net söylüyorum, biz ayrıştırma kutuplaştırma dili hiç bir yerde kullanmıyoruz. Birleştiren bir dil kullanıyoruz."

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