TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Düzenleme: Kaynak: AA
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

51 yaşında vefat eden Uçar'ın cenaze töreni, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kenan Sofuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.

tmf-baskani-bekir-yunus-ucar-son-yolculuguna-ugurlandi.webp

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, "Öncelikle ailesi, yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten 20 küsür senedir beraber çalıştığımız, en ufak bir kırgınlığımızın olmadığı bir insandı. Bütün camiayla barışık bir insandı. Çocukla çocuk, büyükle büyüktü. Sporu geliştirme adına ne varsa yaptı. Onun sayesinde şu anda dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor. Yarışmaya da devam edecek. Çok ani oldu, gençti. Erken gelen bir ölüm oldu. Hepimiz şoktayız, yapılması gereken her şey yapıldı ama vade dolunca her şey bahane. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Uçar'ın naaşı, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

İlgili Haberler
Milli Takım Dünya Kupası'na gidiyor
Milli Takım Dünya Kupası'nda
Son Haberler
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti Gündem
Minibüs yön tabelasına çarptı. Bir çift hayatını kaybetti
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava Spor
Samsunspor'dan türkücü Nihat Doğan'a dava
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında Yerel Haberler
Antalya'da motosiklet yayaya çarptı. O anlar güvenlik kamerasında
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı Gündem
Kızını öldürüp çekyata saklamıştı! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı Gündem
Yolcuları düğüne götüren otobüs devrildi. 1'i ağır 26 yaralı
2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı Gündem
2 kilo altın 21 milyon 200 bin lira takı takıldı
Soğanlı Vadisi'nde güneş ve ay aynı anda görünüyor Yaşam
Soğanlı Vadisi'nde güneş ve ay aynı anda görünüyor