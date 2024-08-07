Beklenen dizinin dünya prömiyeri yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beklenen dizinin dünya prömiyeri yapıldı

Rus draması “Oyunlar”ın dünya prömiyeri Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşti. 1980 Olimpiyatları hazırlıklarına ayrılan dizinin bir kısmı, yönetmen Evgeniy Stychkin'in ekibi tarafından Özbekistan'da çekildi. Çekimlerin nasıl gerçekleştiğini Podrobno.uz muhabirine anlattı ve Özbek sinema ustalarıyla çalışma izlenimlerini de paylaştı.

Oyunlar adlı dizi, 1980 Moskova Yaz Olimpiyatları hazırlıkları anlatılıyor. Dizinin bölümlerden biri tamamen Özbekistan'a adandı.

Diz sayesinde Özbekistan vatandaşlarının dört yılda bir düzenlenen olimpiyat oyunların düzenlenmesine katkısı ortaya çıkarılıyor.

Evgeny Stychkin'e göre Özbekistan, dizi filmde önemli bir yere sahip.

Yönetmen Evgeniy Stychkin, 1980 Olimpiyatlarının zorlu zamanları hakkında "O zamanlar Özbekistan'da sporcular için olimpiyat formaları ve hediyelik eşyalar üretiliyordu ve buradaki insanlar, iflas riskiyle de olsa, olimpiyatlar gerçekleşirse zamanında yetişebilmek için üretime devam etmeye karar verdiler" diye konuştu.

Evgeny Stychkin, Özbekistan'da çekim yapmanın çok zor olduğunu, teslim tarihlerinin kısıtlı olduğunu ve bunun daha fazla mekanın kullanılmasına izin vermediğini belirttikten sonra Rus oyuncuların yerel film setlerinde rahat etmesi ve iklime uyum sağlamasının da bir hayli zor olduğunu söyledi.

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