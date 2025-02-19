İstanbul'da kar yağışı başladı! Yollar bir anda bembeyaz oldu...

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı. İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi kar yağışıyla beyaza büründü.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı Arnavutköy'de başladı.

İstanbul Havalimanı yolu ve çevresi beyaza bürünürken kar yağışının ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olması bekleniyor.

"40 CM VE ÜZERİ KAR ÖRTÜSÜ OLUŞACAK"

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek.

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm, E-5 ile TEM arasında 10-30 cm, TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm, kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.