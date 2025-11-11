WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla Android kullanıcılarına yeni 2.25.33.11 beta sürümünü sundu.

Uygulama, bu kapsamında kullanıcıların kendileriyle kimlerin iletişime geçebileceğini kontrol etmelerine olanak sağlayacak.

Yeni bir deneyim sunacak olan bu gizlilik özelliği ile birlikte kullanıcılar, WhatsApp’ta kendilerine mesaj gönderebilecek kişilere yönelik daha kişisel tercihler yapabilecek.

DAHA KİŞİSEL TERCİHLER

Yeni gizlilik ayarı “Bana Kimler Mesaj Atabilir” olarak adlandırılıyor ve kullanıcılara iki seçenek sunuluyor: Herkes ve Kişilerim. Herkes seçeneği, bilinmeyen kişilerden gelenler de dahil olmak üzere tüm yeni mesajların doğrudan ana sohbet listesinde görünmesini sağlıyor