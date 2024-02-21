Bel ağrısı ne zaman tehlikelidir?

Bel ağrısı, insanların çoğunun yaşamında bir kere bile olsa karşılaşabileceği bir sorunu olduğu biliniyor.

Bel ağrılarının büyük bir kısmı, duruş bozukluğu, ağır kaldırma, kas güçsüzlüğü gibi mekanik faktörlerden kaynaklandığı bildirildi.

BEL AĞRISI NEDEN OLUR?

Bel kasları ani bir şekilde zorlandığında ağrı oluşur ve basit tedaviler, dinlenme ve ilaçlarla 1-4 hafta içinde geçer. 3 aydan fazla süren bel ağrıları ise kronik olarak tanımlanır. Kronik bel ağrısı olanlarda, bel fıtığı gibi bir omurga hastalığı bulunma ihtimali yüksektir ve mutlaka doktora görünmeleri gerekir.

Bel ağrılarının çoğu, mekanik bel ağrısı olarak adlandırılan bir türdendir. Mekanik bel ağrısı, omurgada bir sorun olmaksızın bel kaslarından kaynaklı ağrılardır. Günümüzde teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte, insanların yaşam tarzlarındaki hatalar bel ağrısı sıklığını arttırmıştır.

Masa başında uzun saatler çalışmak,

Bilgisayar karşısında çok zaman geçirmek,

Oturarak televizyon seyretmek,

Bel sağlığına uygun olmayan yatakta yatmak,

Terliyken rüzgar, soğuk veya klima etkisine maruz kalmak,

Yanlış şekilde ağır şeyler taşımak,

Sigara içmek ve fazla kilolu olmak,

Kabızlık problemi yaşamak,

Sırt çantası veya diğer çantaları doğru şekilde taşımamak,

Hareket etmeden ve spor yapmadan yaşamak.

Yanlış oturma, bilgisayar kullanma gibi alışkanlıklar, insanların duruşlarını bozar, bel kaslarını zayıflatır ve uzun vadede bel ağrısına neden olur. Sigara, omurgalar arasındaki bağ dokusunun kan akışını ve yapısını bozarak, fıtık oluşma riskini yükseltir. Fazla kilo ve kabızlık da omurgaya ekstra yük bindirerek, yapısal sorunlara yol açabilir. Hareketsiz ve sporsuz yaşamak ise, bel sağlığı için çok önemli olan bel kaslarının güçsüz kalmasına ve kronik bel ağrılarına neden olur.

BEL AĞRISI NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALIDIR?

Bel ağrısıyla birlikte bazı belirtiler görüldüğünde, doğal iyileşme süreci beklenmeden hemen bir doktora başvurulmalıdır. Bu belirtiler kırmızı bayrak olarak bilinir.

Düşme veya kaza sonrası ağrı,

Gece boyunca devam eden şiddetli ağrı,

Dinlenmekle geçmeyen ağrı,

Bel hareketlerinde çok fazla kısıtlama,

Ağrının bacağa yayılması,

Bacakta uyuşukluk, karıncalanma hissi,

Bacak veya ayakta güç kaybı veya felç belirtileri,

İdrar veya dışkı kaçırma,

Son bir ay içinde halsizlik ve ani kilo kaybı,

Daha önce tanısı konmuş bir kanser hastalığı.

Bu belirtiler bel ağrısıyla birlikte varsa, altında ciddi bir hastalık yatabileceği düşünülerek, zaman kaybetmeden bir doktora gidilmesi gerekmektedir.