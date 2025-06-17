Bel ağrısına karşı yürüyüşün gücü mesafede mi, yoksa hızda mı? Uzmanlar anlatıyor

Kronik bel ağrısı, dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını etkileyen yaygın bir sorun. Ancak yeni bilimsel bulgular, bu rahatsızlığa karşı basit ama etkili bir çözüm sunuyor: yürüyüş.

Norveçli araştırmacıların öncülüğünde gerçekleştirilen ve JAMA Network Open dergisinde yayımlanan bir çalışma, bel ağrısını azaltmada yürüyüşün hızından ziyade mesafesinin belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, düzenli yürüyüşün omurga sağlığını desteklediğini ve ağrıyı hafifletmede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Norveç’in önde gelen araştırma merkezlerinden biri olan Oslo Üniversitesi’nden Dr. Lars Christian Stene liderliğindeki ekip, çalışmada çarpıcı sonuçlara ulaştı.

Araştırmaya göre, günde 100 dakikadan fazla yürüyüş yapan bireylerde, 78 dakikadan az yürüyenlere kıyasla kronik bel ağrısı riski yüzde 23 oranında azalıyor. Daha da etkileyici olanı, 125 dakika veya daha uzun süre yürüyenlerde bu riskin yüzde 24’e kadar düştüğü gözlemlendi.

Dr. Stene, “Bulgularımız, günlük yürüyüş miktarının, hızdan daha önemli olduğunu açıkça gösteriyor. Omurgayı destekleyen kasları güçlendirmek için düzenli ve yeterli mesafede yürüyüş kritik” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde UCLA Health tarafından yapılan bir başka araştırma, bu bulguları destekledi.

Haftada beş gün, her biri 30 dakika süren yürüyüşlerin, kronik bel ağrısı çeken bireylerin ağrısız yaşama süresini iki katına çıkardığını ortaya koydu.

UCLA Health’ten fizyoterapist Dr. Jennifer O’Connor, “Yürüyüş, omurgayı destekleyen kasları güçlendiriyor, kan dolaşımını artırıyor ve eklem hareketliliğini iyileştiriyor. Bu, bel ağrısını yönetmek için erişilebilir ve etkili bir yöntem” dedi.

Avustralya’da Macquarie Üniversitesi’nden ağrı tedavisi uzmanı Prof. Dr. Mark Hancock ise yürüyüşün sadece fiziksel değil, psikolojik faydalarına da dikkat çekti. Hancock, “Yürüyüş, endorfin salınımını tetikleyerek ruh halini iyileştiriyor ve depresif semptomları azaltıyor. Bu da kronik ağrı döngüsünü kırmada önemli bir rol oynuyor” açıklamasında bulundu.

Hancock’un ekibi, yürüyüş programına katılan bireylerin, fizyoterapist eşliğinde temel ağrı bilimi ve hareket stratejileri öğrendiğinde daha az ağrı nüksü yaşadığını bildirdi.

YÜRÜYÜŞÜN DOĞRU ŞEKLİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, yürüyüşün faydalarını maksimize etmek için doğru teknik ve mesafeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Salt Lake City’deki Mountain Land Fizik Tedavi Kliniği’nden fizyoterapist Tayler Boswell, “Herkes için ideal bir yürüyüş süresi ve şekli farklıdır. Orta şiddette ağrısı olanlar için haftada üç-dört kez 5-10 dakikalık yürüyüşlerle başlamak, kan akışını artırarak sertliği azaltabilir. Ağrı artmıyorsa, her hafta yürüyüş süresini 5-10 dakika uzatmak faydalı” önerisinde bulundu. Boswell, yürüyüşün omurgayı bükmeden yapıldığı için düşük riskli bir egzersiz olduğunu da ekledi.

Healthline’a göre, yürüyüş omurgayı destekleyen kasları güçlendirmenin yanı sıra dolaşımı ve eklem hareketliliğini artırdı. Bu, özellikle bel ağrısının ABD’de en maliyetli altıncı sağlık sorunu olduğu düşünüldüğünde, ekonomik ve erişilebilir bir çözüm olarak öne çıktı.

Dr. O’Connor, “Yürüyüş, özel ekipman veya pahalı tedavilere gerek kalmadan herkesin yapabileceği bir aktivite. Ancak ağrının şiddeti artarsa, bir uzmana başvurmak şart” dedi.

NASIL BAŞLAMALI?

Uzmanlar, yürüyüşe yeni başlayacak olanlara kademeli bir yaklaşım öneriyor. Prof. Hancock, “Eğer düzenli egzersiz yapmıyorsanız, haftada üç kez 5-10 dakikalık kısa yürüyüşlerle başlayın. Zamanla mesafeyi artırarak omurga sağlığınızı destekleyebilirsiniz” dedi. Ayrıca, uygun ayakkabı seçimi ve düzgün bir zeminde yürümek, bel ağrısını tetikleme riskini azaltıyor.

Uzmanlar, “Yürüyüş sonrası protein ağırlıklı beslenme ve yeterli sıvı tüketimi, kas iyileşmesini hızlandırır” diyerek beslenmenin önemine dikkat çekti.

GELECEK İÇİN UMUT VAAT EDİYOR

Araştırmalar, yürüyüşün kronik bel ağrısını önlemede halk sağlığı stratejilerine katkı sağlayabileceğini gösterdi.

Dr. Stene, “Bu bulgular, gelecekte bel ağrısı politikalarının şekillendirilmesinde rehber olabilir. Yürüyüş, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde uygulanabilir bir çözüm” dedi.

Uzmanlar, yürüyüşün sadece bel ağrısını hafifletmekle kalmayıp, kalp-damar sağlığı, ruh hali ve genel yaşam kalitesini de iyileştirdiğini vurguladı.

Kronik bel ağrısıyla mücadele edenler için yürüyüş, hem bilimsel hem de erişilebilir bir çözüm olarak öne çıktı.

Uzmanlar, doğru mesafede ve düzenli yapılan yürüyüşün, omurgayı güçlendiren bir kalkan görevi gördüğünü söyledi.