Bel bağlamak deyimi ne anlama geliyor?

Bel bağlamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin başkasının yardımı veya bir şeyin gerçekleşeceği konusunda güven duygusuyla beklemesi anlamına gelir.

Genellikle insanların, birisinin kendilerine destek olacağına veya bir işin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandıklarını ifade etmek için kullanılır.

Kişilerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur.

BEL BAĞLAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Matematikten geçeriz, kopyayla hallederiz diye sana bel bağladım sende sağ ol hiçbir şekilde yardım etmedin."