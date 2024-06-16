Bel bağlamak deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Bel bağlamak deyimi ne anlama geliyor?

Bel bağlamak deyimi ne anlama gelir? Bel bağlamak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Bel bağlamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin başkasının yardımı veya bir şeyin gerçekleşeceği konusunda güven duygusuyla beklemesi anlamına gelir.

Genellikle insanların, birisinin kendilerine destek olacağına veya bir işin başarılı bir şekilde tamamlanacağına inandıklarını ifade etmek için kullanılır.

Kişilerin kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur.

BEL BAĞLAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Matematikten geçeriz, kopyayla hallederiz diye sana bel bağladım sende sağ ol hiçbir şekilde yardım etmedin."

Son Haberler
Kurbanlık boğa kurtulmak için kendini Karadeniz’in kırcın sularına attı Yaşam
Kurbanlık boğa kurtulmak için kendini Karadeniz’in kırcın sularına attı
Ardahan Valisi’nden sürücülere uyarı Gündem
Ardahan Valisi’nden sürücülere uyarı
Kurban keserken kalp krizi geçirdi. Bıçağın üzerine düşerek can verdi Gündem
Kurban keserken kalp krizi geçirdi. Bıçağın üzerine düşerek can verdi
Bu ilaçları kullananlar dikkat. İncelemeye alındılar Sağlık
Bu ilaçları kullananlar dikkat. İncelemeye alındılar
Kilit kavşaktan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı Yerel Haberler
Kilit kavşaktan geçen araç sayısı 12 binden 80 bine çıktı
Mourinho kafasında bitirdi Spor
Mourinho kafasında bitirdi
Şehitliklerde buruk bayram Gündem
Şehitliklerde buruk bayram