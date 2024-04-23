Bel ve boyun ağrılarına mucize çözüm. Uzmanı açıkladı

Bel fıtığı, birçok insan için endişe verici bir durum olmaya devam ediyor.

Ofis çalışanları için bel ve boyun ağrıları da sıkça rastlanan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Bu konuda uzmanlar önemli tavsiyelerde bulunuyorlar.

Doç. Dr. Mehmet Ağırman, bel ve boyun ağrılarını hafifletmenin iki temel yöntemi olduğunu söylüyor:

“Birincisi düzenli yürüyüş yapmak, ikincisi ise düz bir zeminde kısa süreliğine uzanmaktır. Uzanmak geçici bir rahatlama sağlasa da, yürüyüş kadar etkili değildir. Sert bir zemin üzerinde sırt üstü 5-10 dakika uzanmak, omurga ve kasların doğru pozisyonu bulmasına yardımcı olabilir. Ancak, gün içinde sırt üstü yatış süresinin 15 dakikayı aşmaması önerilir.”

BEL VE BOYUN AĞRISI NEDİR? TEDAVİLERİ NELERDİR?

Bel ve boyun ağrıları, toplumda yaygın olarak görülen ve iş gücü kaybına yol açan rahatsızlıklardır.

Kas spazmları, eklem dejenerasyonları, osteoporoz, disk herniasyonları, romatizmal hastalıklar gibi birçok durum bel ve boyun ağrısına neden olabilir. Fizik tedavi, egzersiz programları, enjeksiyon tedavileri gibi yöntemlerle hastaların %90'ından fazlasında cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi mümkündür.

Bel ve boyun rahatsızlıklarında, ağrının şiddeti ve karakterine bağlı olarak sıcak-soğuk uygulamaları, elektriksel stimülasyon, vakum interferans, ultrason, lazer, manyetik alan terapisi gibi klasik fizik tedavi yöntemleri kullanılabilir.

Baş ve boyun egzersizleri için şu adımlar önerilir: Her 5 saniyede bir başınızı öne eğerek çenenizin göğsünüze değmesini sağlayın, ardından karşıya bakın ve geriye yaslanın. Bu hareketleri yaparken boynunuzu zorlamaktan kaçının.

Sağ elinizi sağ kulağınızın üzerine yerleştirin ve başınıza hafif bir baskı uygulayın, aynı anda başınızla da karşı kuvvet uygulayın. Bu pozisyonda 10 saniye bekledikten sonra sol tarafa aynı egzersizi uygulayın.

Sırt üstü yatarak, omurganızı düz tutun ve ayak parmaklarınızı tavana doğru uzatın. Sırtınızı yerden kaldırmadan boyununuzu bükerek ayak parmaklarınıza bakın. Bu pozisyonda 10 saniye bekleyin ve hareketi 10 kez tekrarlayın.

Sırt üstü yere uzanın, belinizi ve kalçanızı yerden kaldırarak 5 saniye havada tutun. Bu hareketi 10 kez tekrarlayın.