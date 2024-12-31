Belarus Cumhurbaşkanı hekimlere seslendi

Kaynak: Haber Merkezi Baran Yalçın
Belarus Cumhurbaşkanı hekimlere seslendi

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Minsk'teki bir hastane ziyaretinde, sağlık çalışanlarının yurt dışında değil, kendi ülkelerinde çalışabilmeleri için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 31 Aralık'ta Minsk Oblast Çocuk Kliniği Hastanesi çalışanlarıyla yaptığı görüşmede, Belaruslu sağlık çalışanlarının daha iyi yaşam koşulları arayışıyla dünya çapında göç etmek yerine, kendi ülkelerinde çalışmalarını sağlamak gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, Belarus'ta iyi yaşam koşullarının sağlandığını belirterek, hastanenin 1.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyledi ve bu başarının ardından kiralık konut yapımının da yavaşça başlanacağını ifade etti. “Burada sağlık çalışanları için her türlü imkan sağlanıyor. Artık yurt dışına gitmeye gerek yok,” diyen Cumhurbaşkanı, Belaruslu sağlık çalışanlarının ülkelerinde kalmaları için çaba harcayacaklarını belirtti.

Başkan, bazı sağlık çalışanlarının yurt dışına gitmelerine rağmen, geri dönme isteğiyle ilgili şaşkınlığını dile getirdi. “Yüksek maaşlar ve diğer avantajlar varken, neden geri dönmek istediklerini merak ettim. Ancak onlar, Belarus'un benzersiz bir sağlık sistemine sahip olduğunu söylüyorlar,” dedi.

Lukaşenko, Belaruslu uzmanların yurt dışında yeteneklerini tam anlamıyla sergileyemediklerini ifade ederek, Polonya örneği üzerinden Batılı ülkelerdeki Belaruslulara yönelik ayrımcılığı eleştirdi. “Polonyalıların bizim kardeşlerimiz olduğunu düşündüm, ama maalesef Belaruslulara ve diğer Slavlara karşı önyargılılar,” diyen Lukaşenko, buna rağmen her bireyin kendi seçiminde özgür olduğunu belirtti.

Belarus'un sağlık sistemi konusunda yapılan bu açıklamalar, ülkede sağlık çalışanlarının durumu ve yurt dışına göç gibi sosyal sorunlar üzerinde yeniden düşünülmesini sağladı. Lukaşenko'nun bu yaklaşımı, Belarus'un sağlık sektöründe nitelikli iş gücünü elde tutmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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