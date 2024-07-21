Belarus ile Nikaragua ilişkileri güçleniyor

Belarus Başbakanı Roman Golovchenko'nun Nikaragua'ya resmi ziyareti kapsamında, Nikaragua Devlet Başkanı'nın Yatırım, Ticaret ve Uluslararası İşbirliği Danışmanı Laureano Facundo Ortega Murillo ile bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin daha da arttığının göstergesi olarak bazı anlaşmalar da imzalandı. Yapılan anlaşmalar arasında ambulans sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasının yanı sıra Nikaragualı seçkin öğrencilerin Belarus Üniversitelerinde bedava eğitim alabilmesi de yer alıyor.