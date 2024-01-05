Belarus lideri kendine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Belarus lideri kendine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı
Lukaşenko, yeni bir yasayla konumunu güçlendiriyor. Belarus lideri kendisine ömür boyu dokunulmazlık tanıdı.

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesindeki ağırlığını giderek artırmaya devam ediyor. Perşembe günü imzalanan bir yasayla olası siyasi rakiplerin şansını daha da sınırladı ve kendisine ömür boyu dokunulmazlık garantisi verdi.

Yeni yasaya göre, Lukaşenko görevden ayrılırsa bile başkanlık yetkilerinin kullanılmasıyla bağlantılı olarak gerçekleştirilen eylemlerden sorumlu tutulamayacak.

Yasa, aynı zamanda cumhurbaşkanı ve ailesinin ömür boyu devlet korumasını da garanti ediyor. Ayrıca Lukaşenko istifa etse bile parlamentonun üst meclisinin de ömür boyu üyesi olmaya devam edecek.

Kanunun, gelecekteki başkan adaylarına yönelik şartları önemli ölçüde sıkılaştırdığı belirtildi. Buna göre son yıllarda ülkeden kaçan muhalif siyasetçiler artık seçilemeyecekler. Bu nedenle yalnızca en az 20 yıldır ülkede daimi olarak ikamet eden ve başka bir ülkede oturma iznine sahip olmayan Belarus vatandaşları aday olma hakkına sahip olacak.

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