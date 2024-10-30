Belarus Merkez Seçim Komisyonu kararını açıkladı

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Ocak 2024’te yapılacak seçimler için yedinci kez aday olabilmesi amacıyla başvuruda bulunan inisiyatif grubunu resmen kayda geçirdi.

1994’ten bu yana iktidarda olan Lukaşenko, süregelen baskıcı yönetimiyle tanınıyor. 26 Ocak’ta düzenlenecek seçimler, 2020 yılında gerçekleşen ve ülke çapında büyük protestolara yol açan seçimlerin ardından yapılacak. Geçmiş seçimlerden sonra muhalefet üzerinde büyük bir baskı uygulanmış ve birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet Adaylarına Engel

Seçim Komisyonu’nun aldığı karara göre, muhalefetten iki isim, Yuras Hubarevich ve Aliaxandar Drazdou’nun adaylık başvurusu ise reddedildi. Hubarevich’in “belge sunumunda prosedür ihlali” gerekçesiyle başvurusu kabul edilmezken, Drazdou’nun başvurusuna dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bu durum, ülkede muhalefetin seçimlere katılımını zorlaştırdığı yönünde eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

2020 Seçimlerinden Bu Yana Devam Eden Baskı

2020 yılında yapılan seçimler sonrası Lukaşenko karşıtı protestolar büyük yankı uyandırmış ve ülkede yoğun bir baskı politikası başlatılmıştı. İnsan hakları gruplarının raporlarına göre, bu baskılar sonucunda yaklaşık 65,000 kişi gözaltına alındı, birçok önde gelen muhalefet lideri hapse atıldı veya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Şu anda Belarus’ta yaklaşık 1,300 siyasi tutuklu bulunuyor ve bu kişilerin birçoğunun sağlık hizmetlerine erişimi ile aileleriyle iletişimi kısıtlanmış durumda.

Adaylık Süreci Devam Ediyor

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, adaylık süreci kapsamında inisiyatif gruplarının adaylarını desteklemek için 6 Aralık’a kadar 100,000 imza toplaması gerektiğini açıkladı. Ancak muhalefetin seçime katılımının kısıtlanması, seçimin adil ve şeffaf olacağına dair şüpheleri artırıyor. Lukaşenko’nun yedinci kez başkanlık koltuğuna aday olması, Belarus’taki mevcut siyasi durumun devam edeceğine dair endişeleri de pekiştiriyor.