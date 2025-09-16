Belarus sanayi üretimi %0,8 azaldı

Belarus’un sanayi üretimi, 2025 yılının ilk sekiz ayında yıllık bazda %0,8 oranında bir azalma gösterdi. Bu düşüş, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla sanayi sektöründeki zayıflamanın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ocak-Temmuz döneminde %0,3'lük bir düşüş yaşanmıştı ve bu eğilim, Ağustos ayında da devam etti.

Üretim sektöründeki en belirgin daralma, imalat sanayinde yaşandı. Bu sektördeki üretim, yıllık bazda %1,2 oranında azaldı. Su temini, atık yönetimi ve çevre düzenleme hizmetleri gibi sektörlerde de %0,2'lik bir düşüş gözlemlendi.

Öte yandan, bazı sektörlerde üretim artışları kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe üretim, yıllık bazda %2,8 oranında arttı. Elektrik, gaz, buhar, sıcak su ve klima üretimi sektöründe de %2,0'lik bir artış yaşandı.

Bu gelişmeler, Belarus ekonomisinin sanayi üretimi açısından zorlu bir dönemden geçtiğini ve ekonomik büyüme hedeflerinin gerisinde kaldığını gösteriyor. Özellikle imalat sektöründeki daralma, ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar, bu eğilimin devam etmesi durumunda ekonomik toparlanmanın gecikebileceğini belirtiyor.

Belarus'un sanayi üretimindeki bu düşüş, ülkenin ekonomik yapısının çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir büyüme stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Sanayi sektöründeki bu olumsuz gelişmelerin, ülkenin genel ekonomik performansı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabileceği düşünülüyor.

Bu bağlamda, Belarus'un ekonomik politikalarını gözden geçirmesi ve sanayi sektöründeki verimliliği artırmaya yönelik adımlar atması önem arz ediyor. Aksi takdirde, sanayi üretimindeki düşüşün devam etmesi, ekonomik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesini zorlaştırabilir.