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Belarus Savunma Bakanlığı: NATO ile diyaloğa açığız

Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Ryabihin, Belarus’un NATO ile diyaloğa ve ŞİÖ ülkeleri ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 21:27
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Belarus Savunma Bakanlığı: NATO ile diyaloğa açığız

Belarus Savunma Bakanlığı: NATO ile diyaloğa açığız
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Belarus devlet televizyonu STV’ye konuşan Ryabihin, NATO ülkelerinin diyalogu tek taraflı olarak askıya aldığını, ancak Belarus Cumhuriyeti’nin her zaman diyaloğa açık olduğunu söyledi.

Ryabihin “Uluslararası askeri işbirliği bağlamında Belarus Cumhuriyeti'nin dış politikasını ayırt edici özelliği, her zaman diyaloğa açık olması, istisnasız tüm tarafları askeri ataşelerin tüm etkinliklerine davet etmesi ve her şeyi olduğu gibi göstermesidir. Ukrayna ile sınır bölgelerindeki durumla ilgili spekülasyonlar olduğu zamanlar da dahil olmak üzere, savunma bakanlığında akreditasyonu olan tüm askeri ataşeleri oraya getirip gerçek tabloyu gösterdik. Askeri yabancı diplomatlar, özel askeri operasyon kuvvetleri komutanı düzeyindeki yetkililer ve savaşçılarla kısıtlama olmaksızın konuşma fırsatı buldu” dedi.

Dmitriy Ryabihin, uluslararası askeri işbirliğinin ’24 Şubat’tan önce ve sonra’ niceliksel ve niteliksel göstergeler açısından değişmediğini belirterek, “Devlet başkanının, devlet yönetimi organlarının talimatları dikkate alınarak bazı işbirliği vektörleri değiştirildi ve bu işbirliğinin etkinliği oldukça önemli” diye konuştu.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri ile işbirliğini örnek olarak gösteren Ryabihin. "Örgüte katılmak için başvuruda bulunuldu. Askeri bir bileşeni var. ŞİÖ'nün askeri bileşeni konusu son derece önemlidir, çünkü dünyanın en iyi 10 ordusunu ele alırsak, bu 10'da sadece niceliksel açıdan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün beş üyesini sayabiliriz. Bu ülkelerle işbirliğinin uygulanması kapsamında, yeni ve etkili işbirliği faaliyetleri görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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