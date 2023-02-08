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Belarus'tan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gitti

Belarus'tan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarında yer alacak ekip uçakla Türkiye'ye hareket etti.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 12:08
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Belarus'tan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gitti

Belarus'tan arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye gitti
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AA'da yer alan habere göre, Belarus Acil Durumlar Bakanı Vadim Sinyavskiy, yaptığı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenenlere yardım için bakanlığa bağlı "ZUBR" acil kurtarma ekibinin gönderilmesine karar verildiğini belirtti.

Bugün 32 kişilik ilk grubun deprem bölgesine gönderildiğini kaydeden Sinyavskiy, ekibin Türkiye'ye ulaştıktan sonra konuşlanacağı yerin Türk yetkililer tarafından belirleneceğini ifade etti.

Ekibin şimdilik 12 gün görev yapmasını planladıklarını bildiren Sinyavskiy, bir sonraki grubun da yarın Türkiye'ye hareket edeceğini aktardı.

Belarus arama kurtarma ekibinin, tüm acil kurtarma operasyonlarında yer alacak şekilde donanımlı olduğuna dikkati çeken Sinyavskiy, ekipte özel eğitilmiş köpeklerle birlikte arama ve kurtarma ekipmanlarının bulunduğunu dile getirdi.

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