Belarus’tan Polonya’ya yeşil ışık

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sınır ülkeler Polonya ve Belarus’ta diplomatik krize yol açarken, Belarus Polonya’ya yeşil ışık yaktı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamada, “Polonya ile ilgili konuşmamız gerekiyor. Başbakana (Raman Halouçanka) onlarla temas kurmasını söyledim. Biz komşuyuz ve komşularımızı seçemeyiz” dedi.

Polonya’nın Belarus sınırına 10 bin asker konuşlandırılacağını eleştiren Lukaşenko, “15 Ekim'de milletvekilliği seçimleri var, tabii ki durumu tırmandırmaları gerekiyor. Polonya, uygun bir şekilde silahlandığını göstermek istiyor” ifadelerini kullandı.



POLONYA-BELARUS GERGİNLİĞİ

Ukrayna’daki savaş nedeniyle Belarus ile gerginlik yaşayan Polonya, sınır güvenliğini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz 2 Ağustos’ta iki Belarus helikopterinin tatbikat esnasında Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine Polonya, Belarus sınırına göndereceği asker sayısını 10 bine yükseltmişti.

