Belçika Prensi'nden Muammer Kaddafi'nin mal varlığına ilişkin açıklama

Belçika Prensi Laurent'in dava yoluyla Libya'nın Belçika'da bulunan mal varlığına el koyma girişimine ve Belçika mahkemesinin kararına tepki gösterildi.

Libya Yatırım Otoritesi, Prens Laurent'in açtığı davaya ilişkin Belçika mahkemesinin dün aldığı karar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Belçika'nın Euroclear adlı bankada bulunan Libya'ya ait 15 milyon avroluk mal varlığının dondurulması kararı değerlendirildi.

"ANLAŞMAZLIĞIN KAYNAĞI MAL VARLIĞINA ERİŞME GİRİŞİMİDİR"

Prens Laurent'in açtığı dava sonrasında Belçika yargısının aldığı kararın "yeni bir durum olmadığı" belirtilen açıklamada, söz konusu mal varlığının daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla dondurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Anlaşmazlığın kaynağı, Prens Laurent'in Libya devletiyle daha önceden imzaladığı ağaçlandırma sözleşmesi için Euroclear bankasındaki mal varlığına erişme girişimidir. Kurum, bu anlaşmazlığa taraf değildir." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmazlık konusunda Belçika hükümetinin kararının beklendiği belirtilen açıklamada, verilen 6 aylık sürenin dolmasının ardından uluslararası tahkime gidileceği vurgulandı.

LİBYA, KADDAFİ'NİN DONDURULAN MAL VARLIKLARINI GERİ ALMAYA ÇALIŞIYOR

Açıklamada ayrıca Prens Laurent'in söz konusu mal varlığına "erişmesinin imkansız olduğu" ve "Libya halkının yararına kullanılacağı" aktarıldı.

Belçika Prensi Laurent, Libya Tarım Bakanlığı ile 2008 yılında yaptığı bir ağaçlandırma anlaşmasından zarara uğradığını öne sürerek 50 milyon avroya varan bir tazminat talebinde bulunmuştu.

Libya, BMGK'nın 1973 sayılı kararı uyarınca Muammer Kaddafi rejimine karşı alınan yaptırımlar kapsamında yurt dışında dondurulan mal varlıklarını geri almaya çalışıyor.