Belçika televizyonu Eurovision yayınını kesip İsrail’i protesto etti

Belçika'nın Felemenkçe kamu yayın kurumu olan VRT, dün akşam İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı finali sırasında İsrail'i protesto etmek için kısa bir süreliğine yayına ara verdi.

Kanalda ekrana gelen mesajda, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail Devleti'nin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayını kısa bir süreliğine durduruyoruz. #Derhal ateşkes #Soykırımı durdurun" ifadeleri kullanıldı.

Eylemi düzenleyen ACOD-VRT işçi sendikası, uzun zamandır devam eden Orta Doğu'daki çatışmaları büyük bir endişe ile takip ettiklerini vurgulayarak, İsrail'in yaptıklarına sadece seyirci kalmanın artık bir seçenek olmadığını belirtti.

Sendika yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede soykırım yapmakla suçlandığını ve Eurovision Şarkı Yarışması'nda bir İsrailli adayın yer almasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu eylemle İsrail hükümetine savaşları ve katliamları durdurması için net bir mesaj göndermek istediklerini açıklayan sendika, aynı zamanda uluslararası gözlemcilerin ve basının Gazze'ye serbestçe girebilmesi, müzakereler için masaya oturulması gerektiğini aktardı.

Eylemin ardından yayın normal şekilde devam etti.

Diğer yandan dün, İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın Eurovision'a katılması Malmö'de binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.