Belçika’dan depremzedelere vize kolaylığı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor'un, bu kararla, afet bölgesinde ailesi olan yurttaşlarının talebini karşılamak istediklerini söyledi.

Belçika Göçmen Bürosu'na, depremzedelerin vize işlemlerinin hızlandırması talimatını verdiğini belirten de Moor, deprem mağduru akrabalarına evlerinde bakmak isteyen Belçikalılara böylece yardım eli uzatılmış olacağını vurguladı.

Belçika’da bulunan ve kısa süreli vizesi bulunan deprem mağdurları da, uzatma talebinde bulunabilecek.

Belçika’da bulunduğu sırada depremde evlerini kaybedenler de geri dönmek zorunda kalmayacak.

Belçikalı bakana göre, vize kolaylığı, sığınma başvurularını kapsamayacak. Bu uygulama sadece akraba ve yakınlarının yanında kalan depremzedeler için geçerli olacak.