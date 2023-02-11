11 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Belçika’dan depremzedelere vize kolaylığı

Belçika hükümeti, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen kişilere daha hızlı vize verilmesini kararlaştırdı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 16:45
Takip Et

Belçika’dan depremzedelere vize kolaylığı

Belçika’dan depremzedelere vize kolaylığı
+
Aa
-

BBC Türkçe’de yer alan habere göre İltica ve Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor'un, bu kararla, afet bölgesinde ailesi olan yurttaşlarının talebini karşılamak istediklerini söyledi.

Belçika Göçmen Bürosu'na, depremzedelerin vize işlemlerinin hızlandırması talimatını verdiğini belirten de Moor, deprem mağduru akrabalarına evlerinde bakmak isteyen Belçikalılara böylece yardım eli uzatılmış olacağını vurguladı.

Belçika’da bulunan ve kısa süreli vizesi bulunan deprem mağdurları da, uzatma talebinde bulunabilecek.

Belçika’da bulunduğu sırada depremde evlerini kaybedenler de geri dönmek zorunda kalmayacak.

Belçikalı bakana göre, vize kolaylığı, sığınma başvurularını kapsamayacak. Bu uygulama sadece akraba ve yakınlarının yanında kalan depremzedeler için geçerli olacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
1
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Celal Şengör’den Erdoğan’a. Tenkit edene şerefsiz diyor
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
2
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Gazeteci Candaş Tolga Işık Bakan Bozdağ'a müteahhitleri sorunca danışmanı arayıp 'ayar vermeye' kaktı
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
3
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿Fenerbahçe'nin tırları yağmalandı mı? Ali Koç'tan çok sert çıkış
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
4
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿İşte gizli gizli gruplarda paylaşılan o konuşma. Herkesin düşüncelerine tercüman oldu. Helal sana koca yürekli adam
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
5
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Erdoğan konuşurken Ulaştırma Bakanı üşüyen çocuğun kapüşon ve beresini çıkardı
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
6
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Yunanistan'dan Türkiye'ye tarihi yardım: Her baskete 10 Euro depremzedelere gidecek
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
7
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Şerafettin Tilki hırsız müteahhitlerin yurt dışına tüyme yollarını açıkladı
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Depremde hayatını kaybeden polis memuru İstanbul'da toprağa verildi
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿Ankara Çankaya’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿İstanbul Şile’de icradan satılık taşınmaz
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
﻿Bursa Mustafakemalpaşa’da icradan satılık dubleks daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.