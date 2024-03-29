Belçika’dan sosyal konut incelemesi: Türkiye’de mal varlığı olduğu saptanan 233 kişiye ceza

Kaynak: sonhaber.eu
Belçika’dan sosyal konut incelemesi: Türkiye’de mal varlığı olduğu saptanan 233 kişiye ceza
Belçika’nın Flaman Bölgesinde sosyal konutta oturmasında rağmen başka bir ülkede mülk sahibi olduğu tespit edilen 233’ü Türk, toplam 482 kiracıya yaptırım uygulandı ve evden atıldı.

Belçika’nın Flaman Bölgesinin Konut Bakanı Matthias Diependaele, 2021 yılında başlatılan incelemeler sonucu sosyal konutlarda oturan 482 kişinin; Türkiye, İtalya ve Fas gibi başka ülkelerde de mülkü olduğunun ortaya çıktığını açıkladı.

Açıklanan bilgiye göre sosyal konutlarda oturan toplam 941 kiracı hakkında inceleme yapıldı. Kiracıların 482’sinin yurt dışında da mülkü olduğu belirlendi.

Tespit edilen kişilerden 233’ünün Türkiye’de, 157’sinin Fas’ta ve 56’sının ise İtalya’da mülk sahibi olduğu ortaya çıktı.

Bu kişilerin bazılarına sosyal konutu derhal boşaltmaları tebliğ edilirken bazılarına da sosyal indirimleri geri ödeme cezası verildi.

500 EURO DAHA UCUZA GELİYOR

Kiracıların, sosyal konutlara ayda ortalama 340 Euro ödediğini aktaran Bakan Diependaele, burada oturmanın özel sektördeki konutlardan 500 euro daha ucuza geldiğini belirtti.

Diependaele, haksız yere sosyal konutta oturduğu tespit edilen kişilere kesilen ceza miktarının toplam 2,7 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Yakalanan bu kişilerin durumlarına ilişkin 180 dosyanın halen mahkeme sürecinde olduğunu belirten Bakan Diependael, sayının ilerleyen dönemde artmasının beklendiğini ifade etti.

SOSYAL KONUT KİRACILARINI İLGİLENDİREN HUSUSLAR

Belçika'da, savunmasız bireyler ve aileler sosyal konut talebinde bulunabiliyor.

Bunun için 18 yaşından büyük olmak, yurt dışında ya da yurt içinde gayrimenkul sahibi olmamak, nüfus kütüğüne ya da yabancılar kütüğüne kayıtlı olmak koşullarının karşılanması gerekiyor.

Belirli bir zamanda bir ev, bina ya da arsa miras kalan veya kendisine hibe edilen kişiler ise bu durumu sosyal konut ofisine bildirmekle yükümlü.

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