Fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te 'Yağmur' karakterine hayat veren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine de kötü davrandığını ileri sürmüştü.

AKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE YALANLAMIŞTI

Keskinci 'Bu kadın, benim üvey annem oluyor' diyerek Akın ile babasının yıllardır aynı evde yaşadığını açıklamıştı. Hakkında çıkan haberlerin ardından Evrim Akın basın toplantısı düzenleyerek gözyaşları içinde yaşananları yalanlamıştı.

Günlerdir gündemden düşmeyen olaya oyuncu Belçim Bilgin de katıldı. Bağlantı Hatası filminde Asena Keskinci ile birlikte rol alan Bilgin, Keskinci’nin, Evrim Akın’a yönelik iddiaları hakkında konuştu:

'KİMSENİN YANINA KALMASIN'

''Asena'nın hikayesini takip ediyorum, biz anne kızı da oynadığımız için. Açıkçası hiçbir tarafı suçlamak değil, öznelerin dışında bir yorum yapacağım. Birileri bir şeyler yaptığı zaman kimsenin yanına kalmasın. Ben Asena'yı incitilmiş tarafından konuşurken gerçekçi olduğunu hissettiğim bir yerden duydum.

Öte yandan Evrim hepimizin çok tatlı bir karakteri ve hep onu böyle televizyon mesafesinden tanıyorum ama enerjisi bize çok güzel geçmiş bir kadın oyuncu. Ama küçücük bir kız çocuğuna hani bir şekilde onda iz bırakacak bir şey varsa orada gerçekten incinmiştir gibi hissediyorum Asena'yı tanıdığım için'' ifadelerini kullandı.