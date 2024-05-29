Belediye 37 bin 500 TL dağıtılacak. Anlaşmaya varıldı

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde bankalarla yürütülen maaş promosyonu ihalesinde uzun süren görüşmeler nihayete erdirildi.

Görüşmeler sonrası en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası ile anlaşmaya varılırken, maaş promosyonu anlaşmasına göre, 700 belediye işçisine banka tarafından 37 bin 500’er Türk lirası ödeme yapılacak.

"BU PROMOSYON, PERSONELİMİZE BİR NEBZE DESTEK OLACAKTIR"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yetişkin, “Seferihisar’a en iyi şekilde hizmet etmek için varız. Bunu da, mesai arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi çalışanlarımızın emeğini ve haklarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde yaptığımız ihale sonucunda alınacak bu promosyon, personelimize bir nebze destek olacaktır. Emekçi kardeşlerim ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.