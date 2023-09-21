Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 2019 yerel seçimlerinde DSP’den belediye başkan adayı olan Zeynep Çiçek’in kaldığı yıkım kararı olan 2 katlı binanın boşaltılması için gelen ekipler, evin içinde çöp yığınlarıyla karşılaştı.

KAYNAK: İHA
Belediye başkan adayının evinden 15 kamyon çöp çıktı

Çiçek’in direnmesine rağmen evden 15 kamyon çöp çıkartıldı ve bina yıkıldı.

Yıkım kararı olan binada yaşam mücadelesi

Bafra Belediyesine ait olan ve yıkım kararı bulunan Tabakhane Mahallesi Akçaoğlu Çıkmazı’ndaki 2 katlı binada yaşayan Zeynep Çiçek, polis ve belediye ekiplerinin gelmesiyle şaşkına döndü. Ekipler, binanın boşaltılması ve yıkılması gerektiğini söyledi. Ancak Çiçek, evini terk etmek istemedi.

Evin içinde çöp dağları

Ekipler, Çiçek’in evine girdiklerinde gözlerine inanamadı. Evin içinde çöp torbaları, eski kıyafetler, ayakkabılar, havlular, panolar ve diğer eşyalarla dolu bir manzara vardı. Çiçek’in evinden 3 gün süren çalışma sonucunda 15 kamyon çöp çıkartıldı.

“Butik açacaktım”

Çiçek, evinden çıkartılan eşyaların çöp olmadığını, butik açmak için topladığını iddia etti. Katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 3 bin 721 oy alan Çiçek, “Butik açacaktım, bunlar da çöp diye bütün kıyafetleri aldılar. Daha üzerime giymediğim yepyeni kıyafetler, ayakkabılar, bluzlar, bütün havlular, panolar. Hani nerede panolar? Hiçbirisi yok. Yağlı boya, elişi panoları her şeyimi, hepsini koca koca kamyonlara koyup götürdüler. Toprağa karıştırdılar, ‘al sana çöp’ dediler. Halbuki hepsi yeni. Hiç giymediğim yeni yeni kıyafetlerimi aldılar gittiler. Bana bir dükkan kiralasalardı, ben bunları yavaş yavaş yıkar ütüler satardım. Ben de para kazanırdım, bu rezillikler de olmazdı” dedi.

Bina yıkım işlemine başlandı

Çiçek’in evinden çıkartılan çöplerin ardından iş makineleri ile yıkım işlemine başlandı. Çiçek ise başka bir yere yerleştirildi.

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