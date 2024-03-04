Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Kaynak: İHA
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Bitlis'te AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aracını takip ettikten sonra sıkıştıran kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Ökmen, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

AKP'li Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, ilçe merkezinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Saat 12.15 sularında Tatvan ilçe merkezindeki Ahlat minibüs durağı yakınlarında oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen’in kullandığı araç, iki farklı araç tarafından Ahlat minibüs durağı mevkiinde sıkıştırıldı.

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SOPA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

İki araçtan inen şahıslar tarafından ilk etapta sopalı ve bıçaklı saldırıya uğrayan Ökmen ve aracına daha sonra silahla ateş ettiler. Silahlı saldırıda bacaklarından isabet alan Ökmen, yaralı şekilde Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, saldırının gerçekleştiği alan polis tarafından şeritle kapatıldı.

Olay yerinde çok sayıda kovan tespit eden polis ekipleri, saldırıyla ilgili incelemelerini sürdüğü açıklandı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırı sonrası geldikleri araçlarla olay yerinden kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor. Saldırıda yaralanan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kurşunların bacağına isabet ettiği duyuruldu.

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