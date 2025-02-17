Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Ankara'da Birleşik Metal İş sendikası ve Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki silahlı saldırılardan sonra bu kez Gaziantep'in Şehitkamil ilçe Belediye Başkan Yardımcısı kurşunların hedefi oldu.

Dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana gelen olayda,

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VURULDU!

Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartışma yaşadı.

Tartışma esnasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.