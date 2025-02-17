Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Kaynak: DHA
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyenin eski çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Ankara'da Birleşik Metal İş sendikası ve Konya’da Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki silahlı saldırılardan sonra bu kez Gaziantep'in Şehitkamil ilçe Belediye Başkan Yardımcısı kurşunların hedefi oldu.

Dün saat 22.30 sıralarında Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana gelen olayda,

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VURULDU!

Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartışma yaşadı.

Tartışma esnasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Son Haberler
Mesut Özil'den İsmail Kartal'a sert sözler
Mesut Özil'den İsmail Kartal'a sert sözler
Malatya'da korkutan deprem. Çevre illerde de hissedildi (17 Şubat 2025)
Malatya'da korkutan deprem. Çevre illerde de hissedildi (17 Şubat 2025)
Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu
Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!
Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı!
TFF Ali Koç ve Dursun Özbek'i buluşturacak
TFF Ali Koç ve Dursun Özbek'i buluşturacak